Марта Костюк обіграла усуху зіркову іспанську тенісистку Гарбінью Мугурусу.

В основній сітці "Ролан Гаррос-2021" в другий день турніру стартувала Марта Костюк (№ 81 WTA).

Українка вибила з боротьби елітну тенісистку з Іспанії Гарбінью Мугурусу, яка є 13-ю ракеткою світу.

Костюк розібралася з Мугурусою у двох сетах - 6:1, 6:4.

У другому раунді 18-річна українка зустрінеться з переможницею матчу Сара Соррібес-Тормо - Сайсай Чжен.

Нагадаємо, що в перший день змагань українка Ангеліна Калініна так само сенсаційно здолала екс-першу ракетку світу Анжелік Кербер з Німеччини, а ще одна представниця України Катерина Козлова вилетіла зі змагань.

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Україна на "Ролан Гаррос-2021": що потрібно знати

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції Україну представляють тільки дівчата. Чоловіки (Сергій Стаховський та Ілля Марченко) не змогли пройти кваліфікацію.

Леся Цуренко (№140 WTA) і Дар'я Снігур (№208 WTA) не подолали сито кваліфікації. Перша знялася зі змагань, а друга зазнала поразки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартує на турнірі матчем з француженкою Осеан Бабель, а Катаріна Завацька зустрінеться з грецькою тенісисткою Марією Саккарі.

"Ролан Гаррос" проходить з 30 травня по 12 червня.

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Автор: Артем Будрін