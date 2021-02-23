В'ячеслав Бобров закинув 19 очок і став найрезультативнішим гравцем матчу.

Збірна України з баскетболу феєрично переграла Угорщину в завершальному матчі відбіркового циклу на Євробаскет-2022. Це гарантувало "синьо-жовтим" посісти перше місце у квартеті F.

Зустріч суперників пройшла у київському Палаці спорту та завершилася розгромною перемогою українців з рахунком 97:63 (24:20, 26:14, 27:11, 20:18).

Зауважимо, що для завоювання першого місця в групі Україні необхідно було перемагати з гандикапом у 25+ очок. Цю місію колектив Айнарса Багатскіса виконав.

Виграш відбіркової групи вплине на посів збірної України під час жеребкування фінальної частини Чемпіонату Європи.

Турнірна таблиця:

1. Україна - 6 ігор / 10 очок

2. Словенія - 6/10

3. Угорщина - 6/10

4. Австрія - 6/6

Нагадаємо, за підсумками кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2022 вийдуть три кращі команди з групи.

Збірна України у кваліфікації Євробаскету-2022: головне

28 листопада збірна України поступилася Словенії у відборі на Євробаскет-2022.

Збірна України після трьох турів займала третє місце в групі F, набравши 3 очки. Проте наша команда змогла додати обертів і у вирішальних матчах забезпечити собі чудовий результат.

Через коронавірус Євробаскет був перенесений з 2021-го на 2022-й рік.

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Автор: Будрін Артем