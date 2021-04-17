Українки завершили матчеву зустріч з розгромним рахунком.

Збірна України впевнено обіграла збірну Японії в рамках плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг.

Матчева зустріч завершилася з рахунком 4:0 на користь України.

17 квітня відбулося ще два матчі. Еліна Світоліна з боєм обіграла першого номера збірної Японії Юкі Найто - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

E-L-I-N-A 🇺🇦@ElinaSvitolina clinches the tie for Ukraine with a hard-fought 6-2 4-6 7-6(3) win against Japan’s Yuki Naito, coming back from a break down FOUR times in the decider!#BJKCuppic.twitter.com/xj2MNSTRVf — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

Україна здобула дострокову перемогу, і поєдинок за участю Марти Костюк був скасований. Відбулася тільки парна зустріч, в якій Людмила і Надія Кіченок обіграли Сіхо Акіту і Хімарі Сато - 6:2, 7:6 (2).

Завдяки перемозі над Японією збірна України забезпечила собі місце в кваліфікації фіналу Кубка Біллі Джин Кінг (переможниці кваліфікації отримають путівку до фінальної частини турніру). Суперник української збірної стане відомий пізніше.

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Кубок Біллі Джин Кінг: головне

Раніше змагання називалися Кубок Федерації, але їх перейменували на честь знаменитої американської тенісистки і функціонерки.

Поєдинок між Японією і Україною повинен був відбутися в квітні 2020-го, але через світовий локдаун матч вдалося організувати тільки зараз.

Переможець матчу матиме право зіграти в кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, що в свою чергу дозволить потрапити у фінальну стадію змагань.

У перший день eкраїнки Еліна Світоліна та Марта Костюк здобули дві перемоги.

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Автор: Антон Дудар