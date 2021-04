Збірна України впевнено обіграла збірну Японії в рамках плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг.

Матчева зустріч завершилася з рахунком 4:0 на користь України.

17 квітня відбулося ще два матчі. Еліна Світоліна з боєм обіграла першого номера збірної Японії Юкі Найто - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

E-L-I-N-A 🇺🇦@ElinaSvitolina clinches the tie for Ukraine with a hard-fought 6-2 4-6 7-6(3) win against Japan’s Yuki Naito, coming back from a break down FOUR times in the decider!#BJKCuppic.twitter.com/xj2MNSTRVf