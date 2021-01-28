Ярослава Магучіх взяла висоту 2 метри.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на перших міжнародних змаганнях у новому сезоні. Турнір UdinJump проходив на території Італії - у містечку Удіне.

19-річній зірці вітчизняної легкої атлетики підкорилася висота рівно 2 метри. Вже в першій спробі Ярослава гарантувала собі перемогу. Далі Магучіх забажала оновити рекорд України в приміщеннях (2,02 м), який вона на початку року повторила на стартах у Києві.

Але цю висоту 2,03 м Магучіх не підкорила. Обидві спроби вийшли невдалими.

Попри це, перевага українки над другим місцем, яке взяла італійська спортсменка Алессія Трост, становила 7 см. Третьою стала словенка Маруся Чернюк з результатом 1,86 метра.

Нагадаємо, що Магучіх визнана кращою молодою легкоатлеткою світу за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій IAAF за підсумками 2019 року.

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Автор: Будрін Артем