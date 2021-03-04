15-річний український снукерист Юліан Бойко здобув першу перемогу у світовому снукерному турі (World Snooker Tour).
Читайте такожПерший титул за півтора року: українська тенісистка виграла турнір у Франції (відео)Про це повідомляється на сторінці Iulian Boiko Team у Facebook.
У першому раунді турніру "2021 Gibraltar Open" в Мілтон-Кінсі українець обіграв 48-річного Фергала О'Брайєна з Ірландії.
Українець здобув перемогу в семи фреймах з рахунком 4:3 (14:85, 80:0, 0:99, 72:46, 81:40, 32:62, 63:41).
У наступному раунді Бойко зіграє з топ-суперником - дворазовим чемпіоном турнірів World Open Марком Алленом з Північної Ірландії.
Після своєї першої перемоги Бойко дав інтерв'ю.
Юліан Бойко: кар'єра та досягнення
- Бойко займається снукером з п'яти років. На своєму першому дорослому чемпіонаті Європи зі снукеру Бойко виступив у семирічному віці, а в 12 років зробив свій перший "сенчурі-брейк" (100 очок, зароблених в результаті почергового забивання куль).
- Бойко чотири рази ставав чемпіоном України у вікових категоріях до 17 і до 21 року і володарем Кубка України-2019.
- У березні минулого року він виграв чемпіонат Європи в дисципліні "Шість червоних" і виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.
- У січні 2020 року Юліан вийшов у фінал турніру WSF Open і отримав путівку в World Soccer Tour на 2020-2021 і 2021-2022 роки. Влітку він дебютував у кваліфікації світового снукерного туру, поступившись Тор Чуан Леонгу (3:6).
- Минулої осені Бойко провів матч проти чемпіона світу-2019 Джадда Трампа і поступився з рахунком 0:5.
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