Юліан Бойко здобув першу перемогу у професійній кар'єрі.

15-річний український снукерист Юліан Бойко здобув першу перемогу у світовому снукерному турі (World Snooker Tour).

Читайте такожПерший титул за півтора року: українська тенісистка виграла турнір у Франції (відео)Про це повідомляється на сторінці Iulian Boiko Team у Facebook.

У першому раунді турніру "2021 Gibraltar Open" в Мілтон-Кінсі українець обіграв 48-річного Фергала О'Брайєна з Ірландії.

Українець здобув перемогу в семи фреймах з рахунком 4:3 (14:85, 80:0, 0:99, 72:46, 81:40, 32:62, 63:41).

У наступному раунді Бойко зіграє з топ-суперником - дворазовим чемпіоном турнірів World Open Марком Алленом з Північної Ірландії.

Після своєї першої перемоги Бойко дав інтерв'ю.

Юліан Бойко: кар'єра та досягнення

Бойко займається снукером з п'яти років. На своєму першому дорослому чемпіонаті Європи зі снукеру Бойко виступив у семирічному віці, а в 12 років зробив свій перший "сенчурі-брейк" (100 очок, зароблених в результаті почергового забивання куль).

Бойко чотири рази ставав чемпіоном України у вікових категоріях до 17 і до 21 року і володарем Кубка України-2019.

У березні минулого року він виграв чемпіонат Європи в дисципліні "Шість червоних" і виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.

У січні 2020 року Юліан вийшов у фінал турніру WSF Open і отримав путівку в World Soccer Tour на 2020-2021 і 2021-2022 роки. Влітку він дебютував у кваліфікації світового снукерного туру, поступившись Тор Чуан Леонгу (3:6).

Минулої осені Бойко провів матч проти чемпіона світу-2019 Джадда Трампа і поступився з рахунком 0:5.

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Автор: Антон Дудар