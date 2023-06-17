Офіційна презентація відбудеться 29 червня.

Компанія Asus випустить продовження популярного компактного смартфона Zenfone 9 в кінці червня. Виробник виклав тізер та підтвердив головні фішки свого потужного і маленького телефону.

Новий апарат від тайванської фірми свого роду унікальний – 5,9 дюйма у Android-смартфоні в 2023 році вкрай рідко зустрінеш. У компанії заявили, що апарат буде зручно тримати в руці і носити в сумочці.

До того ж, Zenfone 10 стане найбільш компактним флагманом на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2 – на сьогодні на ринку немає жодного апарату на цьому чипсеті з дисплеєм менше ніж 6 дюймів.

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Також підтверджено, що смартфон отримав 16 Гбайт оперативної і 256 Гбайт вбудованої пам'яті, камеру з шестиосевою стабілізацією і батарею 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 67 Вт. У тизері фірма також розповіла, що новий флагман отримає бездротову зарядку.

Asus також додасть більше яскравих колірних рішень на вибір: на додаток до чорного, білого і сіро-синього, з'явиться зелене виконання, а червоний варіант стане яскравішим.

Тим часом, Zenfone 9 можна спокійно купити в Україні, але торішній апарат коштує дорого – від 24 000 грн за версію 8+128 ГБ. Приблизно скільки ж він коштував рік тому на старті.

Кількома місяцями раніше ASUS представила геймерські ROG Phone 7 – найбільш наворочені смартфони на сьогодні. Оглядачі кажуть, що це одні з найкращих автономних смартфонів, які доступні на ринку.

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