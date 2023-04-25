Новий датчик, про який повідомлялося раніше, припасений для лінійки iPhone 16 Pro.

Минулого тижня "пройшла" чутка, що модель iPhone 15 Pro Max отримає новий збільшений сенсор основної камери Sony IMX903, який за своїми можливостями перевершує 200-мегапіксельний Samsung HP2. Тепер з'явилася інформація, що це не так.

Джерело повідомляє, що Apple дійсно збирається використовувати сенсор IMX903 в iPhone нового покоління, ось тільки не в iPhone 15 Pro Max, а у флагманських моделях 2024 року.

Таким чином в найдорожчій моделі iPhone цього року буде встановлений такий же 1/1,28-дюймовий основний датчик на 48 Мп, що використовується в актуальному iPhone 14 Pro Max.

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Виходить, що єдиним істотним поліпшенням по частині основної камери в новому Pro Max буде об'єктив типу "перископ", який дозволить значного поліпшити оптичне наближення. А вже з виходом iPhone 16 наступного року нова камера добереться і до звичайної Pro-версії.

Очікується, що новий телеоб'єктив отримає складну систему лінз для заломлення світла, і при збереженні колишніх розмірів забезпечить не тільки поліпшену якість фотографій з зумом, але і можливість наближення з кратністю 10× і вище. Поточний iPhone 14 здатний тільки на триразове збільшення без втрати якості.

iPhone 15 Pro Max отримає найтонші рамки в історії

Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,55 мм. Для порівняння, у нинішнього лідера Xiaomi 13 цей показник дорівнює 1,81 мм. При цьому, варто враховувати, що у смартфонів Apple рамка з усіх боків однакова, на відміну від більшості апаратів з Android.

Всі ці нововведення позначаться на вартості флагманських айфонів. За словами джерела, iPhone 15 Pro і 15 Pro Max будуть найдорожчими смартфонами за всю історію Apple.

При цьому поки неясно, чи стануть стандартні моделі – 15 і 15 Plus – дорожче в порівнянні з 14 і 14 Plus. Вже точно відомо, що вони отримають інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.

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