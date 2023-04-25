Минулого тижня "пройшла" чутка, що модель iPhone 15 Pro Max отримає новий збільшений сенсор основної камери Sony IMX903, який за своїми можливостями перевершує 200-мегапіксельний Samsung HP2. Тепер з'явилася інформація, що це не так.
Джерело повідомляє, що Apple дійсно збирається використовувати сенсор IMX903 в iPhone нового покоління, ось тільки не в iPhone 15 Pro Max, а у флагманських моделях 2024 року.
Таким чином в найдорожчій моделі iPhone цього року буде встановлений такий же 1/1,28-дюймовий основний датчик на 48 Мп, що використовується в актуальному iPhone 14 Pro Max.
Виходить, що єдиним істотним поліпшенням по частині основної камери в новому Pro Max буде об'єктив типу "перископ", який дозволить значного поліпшити оптичне наближення. А вже з виходом iPhone 16 наступного року нова камера добереться і до звичайної Pro-версії.
Очікується, що новий телеоб'єктив отримає складну систему лінз для заломлення світла, і при збереженні колишніх розмірів забезпечить не тільки поліпшену якість фотографій з зумом, але і можливість наближення з кратністю 10× і вище. Поточний iPhone 14 здатний тільки на триразове збільшення без втрати якості.
iPhone 15 Pro Max отримає найтонші рамки в історії
Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,55 мм. Для порівняння, у нинішнього лідера Xiaomi 13 цей показник дорівнює 1,81 мм. При цьому, варто враховувати, що у смартфонів Apple рамка з усіх боків однакова, на відміну від більшості апаратів з Android.
Всі ці нововведення позначаться на вартості флагманських айфонів. За словами джерела, iPhone 15 Pro і 15 Pro Max будуть найдорожчими смартфонами за всю історію Apple.
При цьому поки неясно, чи стануть стандартні моделі – 15 і 15 Plus – дорожче в порівнянні з 14 і 14 Plus. Вже точно відомо, що вони отримають інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.