Користувачі, як і раніше, найбільше сидять в Google, YouTube і Facebook, але також заглядають на заборонені соцмережі країни-агресора.

Дослідницька компанія "Kantar Україна" поділилася своїм щомісячним ТОП'ом найпопулярніших сайтів в українському інтернеті за листопад 2021 року. Рейтинг містить 25 позицій.

Згідно з даними аналітиків, трійка лідерів залишилася незмінною – це Google, Youtube та Facebook.

У "Kantar Україна" наголосили, що традиційний осінній розпродаж, присвячений "Чорній п'ятниці", допоміг інтернет-магазинам та маркетплейсам збільшити охоплення своїх сайтів. Відтак у листопаді Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua, Aliexpress.ru приросли на 5%, Epicentrk.ua та Hotline.ua – на 3%

Читайте такожGoogle більше не найвідвідуваніший сайт у світі: хто потіснив пошукового гігантаСеред магазинів, які не потрапили в ТОП, але суттєво піднялися в рейтингу, відзначається Eva.ua (36-те місце проти 81-го у жовтні 2021) та Comfy.ua (26-те місце проти 40-го у жовтні 2021).

Карантинні обмеження та введення "дистанційки" в школах повернули освітній портал Naurok.com.ua до лав найпопулярніших сайтів, причому відразу на 16-е місце. Водночас єдиний новинний портал, що потрапив в рейтинг – Tsn.ua з показником охоплення 19,6%.

Раніше в Google розповіли, що найчастіше гуглили українці у 2021-му.

Більшість запитів за різними категоріями об'єднує тема "Євро-2020". На другому місці опинився надпопулярний корейський серіал Netflix Гра в кальмара. Також в першу п'ятірку за популярністю потрапили Холостяк 2021 і Класрум. Крім того, українці цікавилися мега-файтом Усик Джошуа і конкурсом Євробачення 2021.

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