TikTok уникнув блокування в США: укладено багатомільярдну угоду

Серед нових власників дочірньої компанії платформи TikTok стане соратник Трампа.

Китайська компанія TikTok уклала угоду на 14 млрд доларів, що передбачає створення окремої американської дочірньої компанії та передачу її контролю групі інвесторів зі США, щоб уникнути заборони в штатах, пише Politico.

Зазначається, що серед нових власників американської структури сервісу увійдуть приватна інвестиційна компанія Silver Lake, компанія з Абу-Дабі, що займається штучним інтелектом MGX та технологічний гігант Oracle, співзасновником якого є соратник Дональда Трампа Ларрі Еллісон.

Кожен із них отримає по 15% в американському спільному підприємстві. Материнська компанія ByteDance, що базується в Пекіні, залишить собі близько 20%. Серед інвесторів також є інвестиційна компанія голови та генерального директора Dell Technologies Майкла Делла Dell Family Office.

Угода стала відповіддю на закон, ухвалений у США у квітні 2024 року, який вимагав продати TikTok американському власнику до 19 січня 2025 року або заборонити платформу. Торік Трамп п’ять разів відкладав набуття чинності заборони, поки сторони узгоджували умови.

Американська версія TikTok працюватиме як незалежна організація з правлінням із семи членів, серед яких будуть генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу та топменеджери Oracle, Silver Lake, TPG Global, DXC Technology та MGX.

Виконувати обов'язки генерального директора спільного підприємства буде керівник відділу операцій, довіри та безпеки TikTok Адам Прессер.

Американська компанія відповідатиме за алгоритм рекомендацій у додатку. Алгоритм буде перенавчено на основі даних американських користувачів. Це стало ключовою умовою США у питанні нацбезпеки.

Дональд Трамп публічно схвалив угоду, написавши у Truth Social, що "щасливий врятувати TikTok" і подякувавши Сі Цзіньпіну за сприяння.

Водночас критики в США вважають, що Китай зберіг за собою вплив через частку ByteDance.

У Politico наводять позицію старшого наукового співробітника Інституту Хадсона та експерта з питань політики США та Китаю Майкла Соболіка, який різко розкритикував угоду.

Заборона TikTok у США - що варто знати

19 січня 2025 року TikTok тимчасово припинив роботу для своїх користувачів у США після набрання чинності законом, який зобов'язує китайську материнську компанію ByteDance продати свою частку в платформі або зіткнутися з повною забороною в Штатах. Застосунок для смартфонів тоді став тимчасово недоступним на ринку США, і його не можна було завантажити через магазини застосунків Apple і Google.

Пізніше президент США Дональд Трамп оприлюднив власний план порятунку соцмережі TikTok і того ж дня платформа почала відновлювати свою роботу в Штатах.

У вересні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що США і Китай досягли угоди щодо TikTok, яка ознаменує зміну власника надзвичайно популярного відеододатку та дозволить уникнути його загальнонаціональної заборони.

