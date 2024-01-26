Пекін може заволодіти записами з українських міст, прифронтових регіонів і стратегічних підприємств, йдеться в матеріалі.

Безліч камер спостереження в Україні передають інформацію на сервери, які контролюються китайським виробником. Такого висновку дійшли журналісти проекту "Схеми".

Йдеться про камери китайських компаній Hikvision і Dahua, які активно використовуються по всій країні. Журналісти провели експеримент і разом з фахівцями встановили, що більш старі їх моделі більш уразливі до атак хакерів. На злом пристрою 2015 року пішло близько 15 хвилин.

Відзначається, що і Hikvision, і Dahua, що виробляють ці камери, частково належать державним компаніям Китаю. Вони можуть бути пов'язані з Комуністичною партією.

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Примітно, що китайська влада зобов'язала компанії надавати країні всю інформацію, яку вони вважають необхідною для контррозвідувальної діяльності. Отже, Пекін може заволодіти записами з українських міст, прифронтових регіонів і стратегічних підприємств, йдеться в матеріалі.

Варто відзначити, що в 2022 році в США обидві компанії – Dahua і Hikvision, а також їх державних співвласників China Mobile і CETC визнали китайськими військовими компаніями.

Крім того, і Dahua, і Hikvision продовжують працювати в Росії. Тільки в 2022 році перша сплатила понад 70 млн рублів податків. Обидві компанії у 2023 році були внесені Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) до переліку міжнародних спонсорів війни.

З урахуванням тісної співпраці Китаю і Росії, є ризик передачі інформації з цих пристроїв безпосередньо Москві. У правоохоронних органах "Схемам" уточнили, що саме камера Hikvision виробництва 2016 року була зламана росіянами під час атаки по Києву 2 січня.

Як РФ шпигує за Україною через камери

2 січня 2024 року під час масованого удару по Україні Росія могла бачити роботу ППО в Києві через камери спостереження. Ці дані використовувалися для коригування ударів, заявили в Службі безпеки України.

Йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які вдалося зламати російським спецслужбам. Одна з них була встановлена на балконі багатоквартирного будинку – її використовували для спостереження за прибудинковою територією. Примітно, що, зламавши камери, росіяни могли змінювати кут огляду.

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