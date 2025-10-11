Telegram отримав одне з найбільших оновлень: що додали в месенджер

У версії для iPhone змінився дизайн, тепер він схожий на "Рідке скло" з iOS 26.

Telegram представив одне з найбільших оновлень за 2025 рік із низкою нових функцій і візуальних поліпшень для iOS. Інформацію про це опублікували в блозі розробників.

Головна зміна – перероблений дизайн додатка для iPhone у стилі Liquid Glass, який відповідає візуальній концепції iOS 26.

У нижній панелі навігації, на клавіатурі, в панелі стікерів та інших блоках з'явилися напівпрозорі елементи з м'яким ефектом заломлення світла при прокручуванні.

Відео дня

Крім того, користувачі Telegram отримали можливість додавати нотатки до контактів. У них можна вказувати, наприклад, де ви познайомилися або де людина працює.

Щоб додати замітку, відкрий профіль контакту → "Додати в контакти" → "Змінити". Там же можна встановити окрему фотографію або додати дату народження.

Що ще нового: у групових дзвінках і відеочатах тепер можна залишати коментарі та реакції, оновився інтерфейс надсилання подарунків, а ШІ-боти отримали підтримку роздільних тем і відображення відповідей у міру генерації.

Оновлений Telegram уже доступний для встановлення – щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

З одним із нещодавніх оновлень Telegram з'явилася можливість додавати музику собі в профіль. Вона відображається під аватаркою як "статус" і може бути видна всім контактам.

Тим часом у Facebook та Instagram з'явилася функція ШІ-дубляжу для авторів відео. Система клонує оригінальний голос і синхронізує рухи губ у відео з новою звуковою доріжкою.

Вас також можуть зацікавити новини: