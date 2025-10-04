WhatsApp запозичить у Telegram ще одну функцію: користувачі точно зрадіють

Використання юзернеймів дасть змогу спілкуватися без необхідності розкривати свій реальний номер телефону.

WhatsApp готується до впровадження довгоочікуваної функції, яка вже давно реалізована у конкурентів на кшталт Telegram – імена користувачів формату @username. Це нововведення дасть змогу спілкуватися без необхідності розкривати свій реальний номер телефону.

Опцію помітили в останній бета-версії WhatsApp для Android, дозволяючи попередньо резервувати юзернейми, що дасть змогу зайняти бажаний нік до офіційного запуску.

Імена користувачів мають містити принаймні одну літеру, від 3 до 30 символів, дозволено використання малих символів латиниці, крапок, цифр і підкреслень, однак вони не можуть починатися з "www". Це має привести імена до єдиного формату і знизити ризик створення фейкових акаунтів.

Такий нікнейм відображатиметься в бесідах і групових чатах у людей, у яких користувача немає в контактах. Зараз WhatsApp працює тільки через прив'язку до телефонних номерів.

Якщо тестування пройде вдало, то юзернейми з'являться вже в наступному оновленні клієнта для смартфонів.

