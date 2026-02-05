На YouTube з'явився ШІ-дубляж з підтримкою української мови: як це працює

Раніше нейродубляж працював тільки на дев'яти мовах і був доступний для окремих контентмейкерів.

YouTube оголосив про масштабне оновлення своєї функції автоматичного дубляжу на базі штучного інтелекту. Тепер ШІ-дубляж доступний для всіх авторів відео, а також підтримує 27 мов – включаючи українську.

Раніше нейродубляж працював тільки дев'ятьма мовами і був доступний для окремих контентмейкерів. Тепер технологія стала масовою – компанія розраховує, що це допоможе "зробити глобальні історії локальними" і спростить пошук контенту незалежно від мови.

Одним з ключових нововведень стала технологія Expressive Speech, орієнтована не тільки на точність перекладу, але і на передачу інтонації та емоцій автора. Завдяки цьому дубльована мова повинна звучати менш "роботизовано" і краще передавати енергетику оригінальної звукової доріжки.

Крім того, YouTube працює над автоматичною синхронізацією руху губ з перекладеною аудіодоріжкою. Ця технологія поки тестується, але в перспективі повинна зробити дубльовані відео більш природними і реалістичними для глядачів.

ШІ-дубляж поступово розгортають для всіх користувачів. Щоб змінити мову аудіо, потрібно натиснути на шестерню у плеєрі та вибрати пункт "Звукова доріжка". Дубляж додається в нові відео автоматично, а в вже завантажених раніше він з'явиться "пізніше".

