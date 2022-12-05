Незалежно від своєї ціни будь-який смартфон має обмежений термін служби.

Аналітики Green Smartphones опитали понад дві тисячі британців, аби з'ясувати основні причини, чому вони вирішили оновити свій смартфон.

Виявилося, що найчастіше (33%) користувачі смартфонів змінюють свої гаджети через проблеми з зарядкою. І це має сенс; зрештою, телефон, який не може заряджатися, марний, говориться в замітці.

Наголошується, що найпоширеніша причина, по якій телефон перестає заряджатися, полягає в тому, порт зарядки засмітився сміттям, і кабель не може нормально увійти в нього. Тому перш ніж викинути здавалося б неробочий телефон, рекомендується спершу перевірити гніздо зарядки телефону на предмет пилу або пуху. Також можливо, що акумулятор просто віджив своє і пора б його поміняти.

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Друга за популярністю (10%) причина відмови від смартфона – зламаний тачскрін.

Трохи рідше користувачі стикаються з такими неполадками, як відмова динаміка і надмірний перегрів пристрою (по 9%).

Серед інших проблем: зламаний мікрофон (8%), акумулятор, який занадто швидко розряджається, неробоча камера і неможливість підключення до мережі Wi-Fi (по 7%).

Що показово, найрідше (близько 1%) власники смартфонів відмовляються від гаджета через проблеми з GPS або бездротовою зарядкою.

До речі, якщо ви нещодавно оновились новеньким Android-смартфоном, УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки. Витратьте трохи часу, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом.

Також розповідали про нюанси користування смартфоном на морозі. В Україні, де зима проходить при температурі нижче 0 градусів, телефон на холоді ризикує розрядитися в будь-який момент.

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