Великий екран 6,7 дюйма, акумулятор ємністю 5000 мАг і чотири роки оновлень, а цінник не повинен перевищувати $100.

Samsung скоро представить свій новітній бюджетний смартфон. Модель Galaxy A06 відрізнятиметься від решти апаратів цього сегмента тривалою підтримкою оновленнями. Зовнішній вигляд та основні характеристики апарату вже підтвердив інсайдер OnLeaks.

За дизайном, Galaxy A06 буде фактично копією моделі нинішнього покоління – Galaxy A05. Розміри телефону становлять 167,3 x 77,9 x 8,0 мм з плоским дисплеєм спереду і подвійною камерою ззаду. Можна також відзначити наявність 3,5-мм роз'єму для навушників, від якого виробники все частіше відмовляються в нових девайсах.

Смартфон отримає 6,7-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+, процесор MediaTek Helio G85, до 6 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою 15-ватної зарядки. Імовірно, з коробки він працюватиме відразу на Android 15, але це ще не підтверджено.

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Ключовою фішкою Galaxy A06 стане чотири роки оновлень Android і п'ять років оновлень безпеки, що в даному ціновому діапазоні не має собі рівних.

Презентація Galaxy A06 очікується в серпні або вересні. Попередник в особі Galaxy A05 був представлений у жовтні 2023 року і на момент виходу був найбюджетнішим смартфоном виробника за ціною 100 доларів.

Очікується, що Samsung представить нову флагманську серію Galaxy S25 у січні-лютому 2025-го, а до цього часу компанія ще має випустити Galaxy S24 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy цього року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

Нагадаємо, раніше цього місяця Samsung провела великий літній івент, на якому показала багато всього цікавого, включно з новим поколінням складних смартфонів і довгоочікуваним смарт-перстнем. Galaxy Ring – натільний гаджет, з яким годинник і фітнес-трекер можуть відійти в минуле.

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