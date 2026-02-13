В інтернеті показали всі кольори Samsung Galaxy S26 і Galaxy S26 Ultra

Новий витік інформації розкрив найдетальніший на сьогодні зовнішній вигляд майбутніх флагманських смартфонів Samsung – Galaxy S26, Galaxy S26 Plus та Galaxy S26 Ultra – незадовго до їх офіційної презентації 25 лютого.

Як повідомляє Notebookcheck, всі три смартфони вийдуть у чотирьох базових кольорах: чорному, білому, фіолетовому та блакитному. Для топової моделі S26 Ultra передбачені два ексклюзивні відтінки – золотий і сріблястий – які будуть продаватися тільки на сайті Samsung.

З візуальної точки зору Galaxy S26 і Galaxy S26 Plus не зазнали змін, за винятком оновленої окантовки навколо модулів камер, яка тепер об'єднує їх в єдиний "острівець".

Фото Galaxy S26 13 лютого 2026
Найбільш помітні трансформації відбулися з "Ультрою". Топова модель повністю позбулася фірмових гострих кутів. Стилус S Pen теж піддався редизайну.

Фото Galaxy S26 Ultra 13 лютого 2026
Раніше в мережу просочилися ціни і повні характеристики всієї серії Galaxy S26. Найпомітнішим поліпшенням стане чипсет: базові моделі S26 і S26 Plus отримають перший в індустрії 2-нм чіп Exynos 2600. Флагманській моделі S26 Ultra дістанеться розігнаний Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Також всі пристрої отримають підтримку бездротової зарядки Qi2 (але без вбудованих магнітів) потужністю 15/25 Вт, мінімум 12 ГБ оперативної пам'яті і будуть працювати з коробки на One UI 8,5. Акумулятори додадуть в ємності, а ось камери залишаться колишніми,

За чутками, велике оновлення камери Samsung приберегла для Galaxy S27 Ultra Виробник планує замінити відразу три ключові сенсори: основний, надширококутний і фронтальний.

