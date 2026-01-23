У мережі показали оновлений дизайн iPhone 18 Pro з новим вирізом (фото)

Dynamic Island вперше з'явився на iPhone 14 Pro і з тих пір став фірмовою особливістю інтерфейсу, тісно інтегрованою в iOS.

З'явилася нова порція чуток про те, як буде виглядати екран майбутнього iPhone 18 Pro. За інформацією авторитетного інсайдера Ice Universe, в цьому поколінні Apple вперше з 2022 року зменшить розміри Dynamic Island.

Згідно з витоком, ширина цього елемента на нових моделях iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max стане менше приблизно на 35% в порівнянні з поточним поколінням, скоротившись з 20,7 мм до 13,5 мм. В результаті цього, прошки також отримає зменшену "металінзу" для системи Face ID.

Таким чином, сама концепція Dynamic Island збережеться, але виріз буде менш відволікаючим і більш акуратно вписаним в екран. Надалі Apple повинна повністю прибрати цей виріз і перемістити камеру і датчики Face ID під екран.

Джерело створило макет з приблизним дизайном, що відображає цю різницю.

Раніше джерела стверджували, що iPhone 18 Pro отримає підекранний Face ID, а фронтальну камеру перемістять у лівий верхній кут, за аналогією з багатьма Android-пристроями. Але останні інсайди цю інформацію не підтверджують.

Аналітик Росс Янг, добре відомий своїми точними прогнозами, каже, що зменшений Dynamic Island точно збережеться в найближчих поколіннях iPhone. Це означає, що Apple обходить радикальні рішення заради поступової еволюції інтерфейсу, перш ніж перейти до абсолютно "безрамкового" екрану в майбутніх моделях.

Раніше з'являлися чутки, що Apple планує розділити реліз наступного покоління своїх флагманів, випустивши iPhone 18 Pro і 18 Pro Max разом зі складним iPhone у вересні 2026 року, а інші моделі на зразок iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027 року.

