iPhone 2026 року все ж не отримає одного з очікуваних нововведень

Минулого тижня з'явилася інформація, що майбутні iPhone 18 Pro та 18 Pro Max нарешті позбудуться вирізів: Face ID сховають під дисплей, а фронтальну камеру перенесуть у лівий кут. Судячи з нової інформації, користувачам доведеться почекати ще одне покоління до виходу такого телефону.

Китайські інсайдери звинуватили західні ЗМІ в неправильному перекладі їх публікацій – виявляється, коли йшлося про модулі під екраном, мався на увазі тільки інфрачервоний сенсор, пов'язаний з Face ID, а не всі датчики цілком.

Судячи з фотографії оновленого модуля Face ID, довгастий виріз в центрі дисплея і справді стане меншим, але не зникне.

Іншими словами, Apple просто зменшить розмір Dynamic Island за рахунок переміщення частини датчиків під дисплей, але не буде змінювати звичний вигляд екрану радикально – приблизно як на рендере нижче. Подібний дизайн підтвердив ще один інсайдер.

Подібні коригування зовсім не скасовують інших очікуваних змін – наприклад, чутки про основну камеру зі змінною діафрагмою і нові кольори корпусу продовжують циркулювати в мережі. У цьому поколінні Apple може вперше повністю відмовитися від темних варіантів корпусу.

Офіційний анонс нових iPhone очікується у вересні. Недавні чутки натякають на можливі зміни в графіку запуску: базовий iPhone 18 може вийти на півроку пізніше, ніж Pro-версії.

