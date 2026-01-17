Інсайдер показав новий дизайн iPhone 18 Pro з 'острівцем' в кутку екрана (відео)

Apple готує одне з найпомітніших оновлень зовнішнього вигляду iPhone з часів iPhone X.

Інформатор і блогер Джон Проссер, з яким зараз судиться Apple, показав на відео очікувані зміни в дизайні iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, а також розкрив три можливі нові кольори корпусу.

Якщо витік підтвердиться, цьогорічні "прошки" отримають одне з найпомітніших оновлень зовнішнього вигляду iPhone з часів iPhone X. Так, датчики Face ID сховають під дисплеєм, а фронтальну камеру перемістять у лівий верхній кут.

При цьому сама концепція Dynamic Island збережеться, але у вигляді програмного елемента інтерфейсу без "дірки" в екрані. До слова, Android-виробники вже давно користуються компактним вирізом в екрані суто для камери.

Відео дня

Зміни очікуються і на задній панелі. Витік вказує на появу основної камери зі змінною діафрагмою. Такий механізм дозволить керувати кількістю світла, що потрапляє на матрицю – прямо як на професійних фотоапаратах. При цьому інсайдер зазначає, що ця функція може залишитися ексклюзивом для версії 18 Pro Max.

Серед інших можливих нововведень згадується покращена кнопка Camera Control, де замість сенсорного відгуку з'явиться чутливість до натискання. За продуктивність відповідатиме новий процесор A20 Pro, а за зв'язок – фірмовий модем Apple C2.

Нарешті, Apple експериментує з новими кольорами корпусу – бордовим, коричневим і фіолетовим. Хоча до релізу, ймовірно, дістанеться тільки один.

Офіційний анонс iPhone 18 Pro традиційно очікується у вересні 2026 року, як і у попередніх поколінь iPhone. Однак чутки також натякають на можливі зміни в графіку запуску: базовий iPhone 18 може вийти на пів року пізніше, ніж Pro-версії.

Раніше повідомлялося, що одна з версій iPhone 18 Pro може отримати матово-прозоре оформлення в області магнітного кільця – "щоб користувач міг заглянути всередину смартфона".

Вас також можуть зацікавити новини: