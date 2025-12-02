Пристрій почали офіційно продавати навесні 2016 року, але тільки зараз компанія вирішила, що айфон остаточно застарів.

Apple додала оригінальний iPhone SE до свого списку "застарілих" (Obsolete) продуктів. Пристрій почали офіційно продавати навесні 2016-го, а з полиць магазинів він зник восени 2018-го, але тільки зараз компанія вирішила, що айфон остаточно застарів.

Для власників це означає кінець офіційної сервісної підтримки. Полагодити гаджет все ще можна, але тільки не в офіційних сервісних центрах за допомогою оригінальних запчастин.

Така довга підтримка була зумовлена багато в чому популярністю гаджета. Для багатьох користувачів він став їхнім першим "айфоном" завдяки поєднанню доступного цінника, потужного заліза і класичного 4-дюймового дизайну від iPhone 5S, що зробило його привабливим входом в екосистему Apple.

Повний список застарілих айфонів тепер виглядає так:

iPhone

iPhone 3G

iPhone 4

iPhone 5C, iPhone 5S

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s

iPhone SE

Нагадаємо, у лютому 2025 року на зміну бюджетній лінійці iPhone SE прийшов дорожчий iPhone 16e, а разом із ним компанія остаточно відмовилася від використання фізичної кнопки Home зі сканером відбитків пальців.

Презентація iPhone 17е запланована на початок 2026 року. Очікується, що новинка стане кінцем епохи смартфонів Apple з "чубчиком". Від нього відмовляться на користь вирізу Dynamic Island. Ціна має залишитися колишньою – від $599.

