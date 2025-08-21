Google представила 4 нових смартфони Pixel з 'найрозумнішими' камерами і MagSafe

Продажі стартують наприкінці серпня за ціною від 799 доларів.

Бренд Google представив нове покоління флагманів Pixel. До серії увійшли базовий Pixel 10, просунута модель Pixel 10 Pro, убер-флагман Pixel 10 Pro XL, а також складаний 10 Pro Fold. Усі смартфони отримали "найрозумніші" камери в галузі, потужний чипсет із ШІ та сім років оновлень

Утім, головним нововведенням лінійки Pixel (2025) стала опція Pixelsnap – магнітна зарядка в стилі MagSafe з Айфонів. Вона дозволяє заряджати смартфони Pixel за допомогою магнітної шайби.

Характеристики Pixel 10:

Дисплей: 6,3 дюйма, LTPS-OLED, 2424x1080, 60-120 Гц, до 2000 ніт яскравості, скло Gorilla Glass Victus 2

Процесор: Tensor G5 (8 ядер);

Пам'ять: 12 ГБ ОЗП (LPDDR5X) і 128/256 ГБ постійної пам'яті (UFS 4.0);

Камери: 48 Мп (основна, Samsung GN8), 13 Мп (ширококутна, Sony IMX712) і 10,5 Мп (телеоб'єктив + фронтальна, Samsung 3J1);

Акумулятор: 4970 мАг, швидка зарядка, бездротова зарядка Qi2 15 Вт;

Додатково: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2, eSIM, NFC, підтримка супутникового зв'язку;

Характеристики Pixel 10 Pro і Pro XL:

Дисплей: 6,3 і 6,8 дюймів, 2856x1280 і 2992x1344, OLED, 1-120 Гц, до 3300 ніт, Gorilla Glass Victus 2;

Чип: Tensor G5 (8 ядер);

Пам'ять: 16 ГБ ОЗП (LPDDR5X) і 128/256/512/1024 ГБ постійної пам'яті (UFS 4.0);

Камери: 50 Мп (основна), 48 Мп (ширококутна), 48 Мп (телефото) і 42 Мп (фронтальна);

Акумулятор: 4870 мАг і 5200 мАг, швидка зарядка 29 Вт і 39 Вт, бездротова на 25 Вт;

Додатково: USB-C 3.2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, LTE, 5G, 2×eSIM, NFC;

Характеристики Pixel 10 Pro Fold:

Габарити: 154,94×150×5,1 мм (розкладений), 154,94×76,2×10,16 мм (складений), 257 грам

Дисплей: 6,4 дюйма, OLED, 60-120 Гц, до 3000 ніт (зовнішній), 8 дюймів, OLED, 1-120 Гц, до 3000 ніт (внутрішній);

Процесор: Tensor G5 (8 ядер);

Пам'ять: 16 ГБ ОЗП (LPDDR5X), 256/512/1024 ГБ постійної пам'яті (UFS 4.0);

Камери: 48 Мп (основна), 10,5 Мп (ширококутна), 10,8 Мп (телевік), 10 Мп (фронтальна зовнішня) і 10 Мп (фронтальна внутрішня);

Акумулятор. 5015 мАг, швидка зарядка на 30 Вт;

Додатково: USB-C 3.2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, LTE, 5G, 2×eSIM, NFC, пиловологозахист IP68;

Серед ШІ-нововведень виділяється функція Camera Coach, яка в реальному часі навчає користувачів робити більш якісні знімки. Наприклад, як правильно вибудувати пейзажний кадр. А оновлений Pro Res Zoom тепер вміє наближати зображення до 100 разів з "вражаючими деталями".

Усі моделі працюватимуть під управлінням Android 16. Google обіцяє випускати оновлення протягом семи років, коли вийде Android 23.

Базовий Pixel 10 коштує від $799 (~33 000 грн), 10 Pro – від $999 (~41 000 грн) і 10 Pro XL – від $1199 (~50 000 грн). Попередні замовлення вже відкриті, у продажу – з 28 серпня. Складаний Pixel 10 Pro Fold також доступний для попереднього замовлення, але надійде в продаж пізніше - 9 жовтня. Ціна – від $1799 (~75 000 грн).

Нагадаємо, вже наступного місяця, імовірно, 9 вересня, Apple покаже нові iPhone 17. Найбільший захід Купертіно також обіцяє оновлення сімейства Apple Watch і AirPods.

Також у вересні відбудеться презентація флагманської серії Xiaomi 16. Відомо, що вони будуть першими Android-пристроями на базі процесора Snapdragon 8 Elite 2. Також з'являться нові моделі Xiaomi 16 Pro Max і Xiaomi 16 Pro Mini.

