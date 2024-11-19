Натхненням для Air Max 1000 стали Air Max 1 (1987 року) – культова модель з повітряною подушкою в районі п'яти.

Бренд Nike освоює сучасні технології, вирішивши об'єднати зусилля з Zellerfeld, яка спеціалізується на 3D-друку взуття, щоб випустити Air Max 1000 – свої перші кросівки, повністю видруковані на 3D-принтері. Про це пише The Verge.

Дизайн Air Max 1000 являє собою оновлену версію культових Air Max 1. Вони дебютували в 1987 році як перші кросівки Nike з повітряною подушкою в районі п'яти. Цей елемент також збережено в Air Max 1000, і хоч саму повітряну подушку не надруковано на 3D-принтері, інша частина кросівок виконана з одного гнучкого матеріалу.

За словами Nike, завдяки 3D-друку вони змогли реалізувати унікальний контурний дизайн, який був би неможливий за використання традиційних технологій виробництва взуття. Кросівки Nike Air Max 1000 підганяють за розміром стопи за допомогою сканера перед 3D-друком, тому вони точно підійдуть власнику.

Nike не оголосила, коли кросівки надійдуть у продаж і скільки вони коштуватимуть. Для орієнтира, 3D-друковане взуття, яке доступне на сайті Zellerfeld, коштує від $159 за сандалі до майже $400 за кросівки.

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