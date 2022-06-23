Американський бренд спортивного одягу і взуття Nike закрив продажі в Росії у відповідь на військову агресію проти України.

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України американський виробник спортивного одягу Nike заявив про те, що повністю йде з російського ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія не стане відкривати магазини в країні і заборонить доступ російським користувачам до свого мобільного додатку і офіційного сайту.

Війна в Україні та Україні:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

При цьому сотні міжнародних компаній прийняли рішення покинути російський ринок.

1 березня 2022 американський бренд спортивного одягу і взуття Nike закрив продажі в Росії у відповідь на військову агресію проти України.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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