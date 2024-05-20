Компанія таким чином прагне захистити свої позиції на ринку високоякісних смартфонів.

Американський технологічний гігант Apple запустив в Китаї на своєму офіційному майданчику електронної торгівлі Tmall кампанію знижок до 2300 юанів (318 доларів США) на деякі моделі iPhone. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Apple прагне захистити свої позиції на ринку високоякісних смартфонів, де компанія стикається зі зростаючою конкуренцією з боку місцевих виробників, таких як Huawei.

Акція триватиме з 20 по 28 травня та є значно більшою, ніж під час попередньої кампанії Apple у лютому.

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Якщо раніше, в лютневій кампанії, найвища знижка становила 1150 юанів, то цього разу знижки досягають 2300 юанів. Найбільша знижка поширюється на модель iPhone 15 Pro Max об’ємом 1 ТБ, тоді як на інші моделі дисконт менший, але ціни все одно значно знижені. Так, на версію базової моделі iPhone 15 на 128 ГБ знижка становить 1400 юанів (193 доларів США).

ЗМІ нагадує, що посилення конкурентного тиску на Apple сталося після того, як Huawei минулого місяця представила свою нову серію високоякісних смартфонів Pura 70 після випуску Mate 60 минулого серпня.

Попередня кампанія знижок від Apple у лютому допомогла компанії пом’якшити уповільнення продажів у Китаї.

За підрахунками видання на основі даних Китайської академії інформаційних і комунікаційних технологій, поставки Apple в Китай у березні зросли на 12%. Це вказує на значне покращення порівняно з першими двома місяцями 2024 року, коли компанія зазнала падіння продажів на 37%.

Apple – останні новини

20 травня стало відомо, коли з'явиться наступний бюджетник Apple і яким він буде. Ймовірно, в березні 2025 року Apple представить новий iPhone SE 4 на наступній весняній презентації.

Раніше повідомлялося, що Apple готується випустити "елітний" iPhone з тонким дизайном. В 2025 році компанія перегляне лінійку смартфонів і відмовиться від моделі Plus. Замість неї компанія випустить нову модель з приставкою iPhone 17 Slim.

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