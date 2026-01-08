Відома дата презентації Samsung Galaxy S26 – про смартфони вже майже все відомо

У продажу новинки очікуються тільки в березні.

Samsung проведе щорічний захід Unpacked і представить флагманську серію смартфонів Galaxy S26 25 лютого. У продажу новинки очікуються тільки в березні. Про це пише видання GSMArena з посиланням на авторитетного інсайдера OnLeaks.

В останні роки Samsung випускає флагманську серію в середині-кінці першого місяця року: лінійка Galaxy S25 була представлена 22 січня 2025 року, а Galaxy S24 – 17 січня 2024-го. Таким чином, Galaxy S26 затримається більше ніж на місяць.

Причиною затримки називають перегляд продуктової стратегії: Samsung відмовилася від "ультратонкого" Galaxy S26 Edge і в стислі терміни повернула в лінійку модель Galaxy S26 Plus, що ускладнило підготовку до запуску і не дозволило вкластися в звичні терміни.

Відео дня

Характеристики лінійки Galaxy S26 були розкриті ще кілька місяців тому. Базова модель отримає злегка збільшений екран (6,3 дюйма замість 6,2), новий процесор (Snapdragon 8 Elite Gen 5 або Exynos 2600 залежно від регіону) і акумулятор на 4300 мАг замість 4000 мАг у попередника.

Флагман Galaxy S26 Ultra, як очікується, отримає новий OLED-дисплей M14, злегка покращений телеоб'єктив на 10 Мп і швидшу зарядку по дроту – з 45 Вт до 60 Вт. Корпус при цьому стане тоншим (7,9 мм замість 8,2 мм), а вага зменшиться з 218 до 214 грамів.

Раніше повідомлялося, що через подорожчання комплектуючих і мит найтоповіша модель S26 Ultra подорожчає на 50-100 доларів. Решта пристроїв збережуть колишній рівень, щоб конкурувати з iPhone 17.

Інсайдер розповідав, що велике оновлення камери Samsung залишила для Galaxy S27 Ultra. Компанія планує замінити відразу три ключові сенсори в складі камер: основний, надширококутний і фронтальний.

Нагадаємо, в грудні 2025-го Samsung представила свій перший смартфон з трьома екранами – незважаючи на високу ціну в 2400 доларів пристрій швидко розкупили. На глобальному ринку пристрій з'явиться на початку 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: