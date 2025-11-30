За характеристиками новинки не особливо відрізнятимуться від актуальних пристроїв.

Ice Universe, відомий інсайдер, який спеціалізується на Samsung, поділився у себе в твіттері докладним порівнянням характеристик усіх трьох смартфонів майбутньої серії Galaxy S26 з поточним поколінням.

Базова модель Galaxy S26 отримає злегка збільшений екран – 6,3 дюйма замість нинішніх 6,2, новий процесор (Snapdragon 8 Elite Gen 5 або Exynos 2600 залежно від регіону) і акумулятор місткістю 4300 мАг замість 4000 мАг у попередника.

При цьому пристрій стане трохи більшим у довжину і тоншим: 6,9 міліметра проти 7,2. Характеристики дисплея, камери і зарядки, за даними витоків, залишаться колишніми.

У Plus-версії Galaxy S26 відмінностей від S25+ буде ще менше. Смартфон збереже ті самі розміри, матиме ідентичну камеру, акумулятор, але виявиться потужнішим.

Що стосується флагмана Galaxy S26 Ultra, то він, як випливає з витоку, отримає новий дисплей, злегка поліпшений телеоб'єктив на 10 Мп і більш швидку зарядку по дроту – з 45 Вт до 60 Вт. Корпус при цьому стане тоншим (7,9 мм замість 8,2 мм), а вага зменшиться з 218 до 214 грамів.

Незважаючи на досить скромні апаратні зміни, очікується, що ціни на смартфони зростуть. Через подорожчання комплектуючих і мита модель "Ультра" може додати в ціні, але решта пристроїв, ймовірно, збережуть колишній рівень, щоб залишитися конкурентоспроможними.

Презентація смартфонів серії Galaxy S26 має відбутися 25 лютого 2026 року. Раніше в мережі з'явилися рендери S26+ у яскраво-помаранчевому кольорі – як у iPhone 17 Pro.

