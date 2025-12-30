У мережі з'явилися нові зображення Samsung Galaxy S26 – це фінальний дизайн

Головна візуальна зміна – повернення "острівця" камер замість окремих кілець на задній панелі.

Відомий інсайдер OnLeaks опублікував на своїй сторінці в X кілька фотографій з макетами Samsung Galaxy S26 і Galaxy S26 Ultra, які точно відображають дизайн майбутніх флагманів.

Зовнішніх змін порівняно з Galaxy S25 і Galaxy S25 Ultra буде мінімум. Єдине помітне, чим відрізнятимуться нові смартфони від попередників, це повернення "острівця" камер. В останніх чотирьох поколіннях Galaxy S камери розміщувалися у вирізах.

На нових зображеннях видно, що блок камер буде сильно виступати з корпусу – сильніше, ніж раніше. Ice Universe каже, що при товщині смартфона в 7,9 мм камера в S26 Ultra може виступати на 4,5 мм, що на 2,1 мм більше, ніж у випадку з S25 Ultra. Тобто смартфон стане тоншим, але з урахуванням блоку камер – товщим.

Відео дня

За характеристиками новинки теж не особливо відрізнятимуться від актуальних пристроїв. Базова модель Galaxy S26 отримає злегка збільшений екран - 6,3 дюйма замість нинішніх 6,2, а в S26 Ultra будуть використовуватися нові панелі OLED M14, поліпшений телеоб'єктив на 10 Мп і швидша зарядка по дроту.

Згідно з інсайдами, великих оновлень камери і батареї не очікується. Усі смартфони отримають актуальний чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, але також може знову з'явитися версія з Exynos у деяких країнах.

Додатково до цього, з'являлися повідомлення про те, що Samsung ніяк не може визначитися з ціною на Galaxy S26 через дефіцит пам'яті. У зв'язку з цим нова флагманська лінійка з'явиться на ринку тільки в березні 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: