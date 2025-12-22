Крім класичного чорного і білого, новинка запропонує зелений і пурпурний кольори.

Чим ближче до прем'єри Xiaomi 17 Ultra, тим більше даних про новий "суперфлагман" Xiaomi з'являється на просторах мережі. Раніше інсайдери розсекретили ключові характеристики пристрою, тепер в інтернеті з'явився набір забарвлень його корпусу.

Крім класичного чорного і білого, новинка буде випускатися в зеленому і пурпуровому колірному виконанні. 17 Ultra оснастять металевим корпусом із плоскими гранями і характерною для серії "шайбою" блоку камер.

Заодно стала відома офіційна дата презентації пристрою. Вона відбудеться вже 25 грудня в Китаї, хоча зазвичай Ultra-моделі виходять у лютому. Причому новинка майже відразу надійде в продаж і для глобального ринку.

Нагадаємо, згідно з витоками смартфон оснастять масивним акумулятором 6800 мАг. Це помітно більше, ніж у Xiaomi 15 Ultra (6000 мАг), але менше, ніж у 17 Pro, в якому встановлений АКБ 7500 мАг. Потужність дротової зарядки складе 100 Вт.

Основним козирем, як і раніше в серії Ultra, стане передова система камер, створена спільно з Leica. Вона включає в себе перший у світі перископічний телеоб'єктив на 200-мегапікселів, розроблений для повного усунення хроматичної аберації. До нього приєднається 1-дюймовий 50-Мп основний датчик OmniVision OV50X і 50-Мп ультраширік.

Також телефон отримає плоский 6,8-дюймовий 2K LTPO дисплей, відмовившись від колишніх вигнутих панелей, флагманський чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 і швидку пам'ять LPDDR5X + UFS 4.1. Пристрій складе конкуренцію iPhone 17 Pro Max і майбутньому Samsung S26 Ultra.

Раніше УНІАН писав, що Xiaomi почала підвищувати ціни на свою техніку: Поки це стосується планшетів, але Xiaomi 17 Ultra, швидше за все, теж стане дорожчим за попередника через кризу на ринку пам'яті.

