Xiaomi 17 Ultra працюватиме на Snapdragon 8 Elite Gen 5, отримає батарею 6800 мАг і першу в індустрії 200-мегапіксельну камеру Leica.

Xiaomi готується до презентації нового фотофлагмана Xiaomi 17 Ultra наступного тижня. Інсайдерський портал GizmoChina розсекретив основні фішки пристрою, який складе конкуренцію iPhone 17 Pro Max і майбутньому Samsung S26 Ultra.

Стверджується, що флагманський смартфон оснастять акумулятором ємністю 6800 мАг. Це істотно більше, ніж у Xiaomi 15 Ultra (6000 мАг), але менше, ніж у 17 Pro, у якому встановлено батарею 7500 мАг. Потужність дротового заряджання становитиме 100 Вт.

Щодо камери повідомляється, що Xiaomi 17 Ultra отримає перероблену систему з трьох камер, створену спільно з Leica. Вона включає в себе перший в індустрії перископічний телеоб'єктив на 200-мегапікселів, розроблений для повного усунення хроматичної аберації. До нього приєднується 1-дюймовий 50-Мп основний датчик OmniVision OV50X і 50-Мп ультраширококутний модуль. Для селфі буде фронтальна камера на 50 мегапікселів.

Розміри Xiaomi 17 Ultra становлять 77,6 x 8 мм, а маса - 227 грамів. Для порівняння, розміри Xiaomi 15 Ultra – 75,3 x 9,4 мм, вага - 229 грамів. Таким чином, він буде тоншим і легшим, ніж попередник.

За іншими повідомленнями, Xiaomi 17 Ultra буде оснащений плоским 6,8-дюймовим 2K LTPO екраном, відмовившись від колишніх вигнутих панелей. Усередині буде встановлено флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x і 1 ТБ сховища UFS 4.1.

Після прем'єри на китайському ринкуочікуєтьсяглобальнийреліз Xiaomi 17 Ultra разом із базовим Xiaomi 17.

Раніше стало відомо, що Xiaomi почала підвищувати ціни на свою техніку: Поки що це стосується планшетів і тільки китайських моделей, але Xiaomi 17 Ultra, найімовірніше, теж стане дорожчим за попередника через кризу на ринку пам'яті.

На тлі масштабної кризи на ринку пам'яті, Apple підніме ціни на свою техніку, включно з iPhone і MacBook, на початку 2026 року. Можливо, якийсь час компанія зможе стримувати ціни, але підсумкове підвищення неминуче.

