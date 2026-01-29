Новий Xiaomi отримав рекордну батарею 9000 мАг і дизайн у стилі iPhone 17 (фото)

За словами компанії, заряду має вистачити на 11 годин безперервної роботи екрану.

Xiaomi офіційно представила новий смартфон Redmi Turbo 5 Max. Головною особливістю новинки став масивний акумулятор 9000 мАг – найбільша ємність, яку китайський бренд коли-небудь встановлював у свої телефони, пише Gizmochina.

За словами Xiaomi, заряду має вистачити на 11 годин безперервної роботи екрана. Крім того, пристрій підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та реверсивну зарядку 27 Вт для підзарядки інших гаджетів.

В основі смартфона лежить процесор MediaTek Dimensity 9500s, який є "урізаною" версією флагманського Dimensity 9500. У парі з ним може використовуватися до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X і 512 ГБ флеш-накопичувача UFS 5.1. Ще він отримав 6,83-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1.5K і частотою 120 Гц, основний сенсор на 50 Мп Light Hunter 600 з OIS і захист від пилу і води за стандартом IP69K.

На задній панелі розміщена вертикальна подвійна камера, як у iPhone 17. З коробки телефон працює на базі Android 16 з оболонкою HyperOS 3, підтримує Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC й оснащений ультразвуковим сканером відбитків під екраном.

Ціна Redmi Turbo 5 Max в Китаї стартує з 2499 юанів (близько 350 доларів). Пристрій доступний в декількох кольорах, а пізніше повинен з'явитися на глобальному ринку під брендом Poco – як Poco X8 Pro Max.

Раніше в мережі з'явилися подробиці про п'яту модифікацію серії Xiaomi 17 з приставкою Max. Смартфон отримає унікальну як для флагмана батарею 8000 мАг, флагманський чир Snapdragon 8 Elite Gen 5 і перископну камеру.

