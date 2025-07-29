Патч уже доступний у шутері.

Компанія Valve випустила глобальне оновлення для Counter-Strike 2, яке зачіпає ключові аспекти гри – від анімацій до геймплейних механік. Патчноут доступний на сторінці гри в Steam.

Найбільш значною зміною стала повна заміна всіх анімацій від першої особи, включно з вийманням зброї, стріляниною і перезарядженням. Ці зміни пов'язані з переходом на нову систему AnimGraph2, яка вимагає повного переписування наявного контенту.

Геймплейні правки включають поліпшене прогнозування шкоди при стрільбі під час руху. Дробовики отримали важливий нюанс – перезарядка тепер не поновлюється автоматично після переривання. Крім того, були поліпшені звуки перезарядки і виймання зброї.

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Також автори шутера масштабно змінили карти Overpass, Train і Inferno. На них було додано нові укриття, прибрано зайві перепони і перероблено певні текстури. Тепер стратегії на картах мають сильно змінитися.

Попередній патч у CS2 вийшов 16 липня. З ним у шутері стартував 3-й сезон Premier, був змінений змагальний пул карт, переглянуто баланс зброї та внутрішньоігрової економіки і введені інші зміни.

Раніше цього року Counter-Strike 2 досягла нового піку онлайну, зібравши рекордні 1.82 млн одночасних гравців. Це не тільки абсолютний рекорд для самої CS2, а й найкращий результат серед усіх версій Counter-Strike, включно з CS:GO.

А до кінця року в Steam має вийти ремейк Counter-Strike 1.6 на рушії CS 2. Розробкою займаються творці мода Classic Offensive.

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