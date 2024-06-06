Це рекорд: скін для автомата з Counter-Strike продали за понад 40 млн грн

Хоча підсумкова ціна може доходити і до 1,5 млн доларів.

Ринок скінів для зброї в Counter-Strike існує вже більше ніж десять років, і суми, що досягають сотень тисяч і навіть мільйон доларів, витрачені на забарвлення віртуальної зброї, далеко не рідкість. Нещодавно відбулася одна з найдорожчих угод в історії шутера CS 2.

Геймер, який побажав залишитися інкогніто, придбав унікальний вигляд для АК-47 за астрономічну суму – мільйон доларів або близько 40 млн грн. Угода була укладена на сторонній платформі для торгівлі ігровими предметами, пише Insider Gaming.

Зазначається, що на цей скін, відомий як "Поверхневе загартування", нанесено рідкісний візерунок "661" та унікальну емблему, що робить його надзвичайно цінним серед колекціонерів.

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Продаж цього скіна за мільйон доларів (хоча підсумкова ціна може доходити і до 1,5 млн) встановив новий рекорд для СS 2 і зробив його одним із найдорожчих скінів в історії всіх відеоігор. Попередній рекорд було встановлено 2021 року, коли скін для ножа "Багнет-ніж | Різьблена кістка" було продано за 800 000 доларів.

Ім'я нового власника рідкісного скіна для AK-47 тримається в секреті. Проте деякі вважають, що це може бути відомий стример, або професійний гравець у Counter-Strike 2.

Продаж скінів залишається одним із найприбутковіших джерел доходу для Valve. У 2023 році він приніс компанії понад 1 мільярд доларів. По суті, це гроші ні за що. Valve продає ключі для відкриття цих кейсів, а користувачі отримують віртуальні предмети, які можна екіпірувати, зберігати, покращувати або продавати.

Раніше УНІАН розповідав про новачка в CS:GO, який вибив ніж вартістю 5 млн гривень – він встановив гру всього три дні тому. Імовірність випадання одного з найрідкісніших предметів у CS:GO дорівнює 0.001%.

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