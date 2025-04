Тепер The Molasses Flood стали частиною CDPR.

Компанія The Molasses Flood, яка робить спін-офф "Відьмака" Project Sirius, більше не існує як самостійна студія: з початку квітня вона остаточно стала частиною CD Projekt RED.

Команда продовжує працювати над новою грою у всесвіті Project Sirius. З чуток, це буде багатокористувацька гра, можливо навіть MMORPG. Нещодавно розробники опублікували вакансію, яка натякає на можливість створити свого персонажа.

На тлі об'єднання компанію покинув Деміен Айла, який раніше обіймав посаду гендиректора. Він попрощався з командою, висловивши впевненість у майбутньому релізі та надію, що аудиторія скоро дізнається подробиці.

Минулі ігри студії, The Flame in the Flood і Drake Hollow, залишаться доступні для покупки. За їхнє подальше поширення відповідає CD Projekt Group. Паралельно триває робота і над іншими проєктами за франшизою "Відьмак", включно з ремейком першої частини та четвертою частиною від CDPR.

Раніше ми розповідали, що над відкритим світом "Відьмак 4" працює найбільша команда CDPR в історії студії. Для компанії важливо, щоб світ відчувався якомога реальнішим.

