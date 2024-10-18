Продовження підводного виживача вийде в ранній доступ уже наступного року.

Минулої ночі на презентації Xbox було анонсовано продовження Subnautica, культової гри про виживання на водній планеті.

Розробники гри, студія Unknown Worlds, з радістю поділилася подробицями сиквела. Перше: сюжет гри не пов'язаний із попередніми частинами, принаймні, зараз здається саме так. Події розгортаються на новій невідомій планеті, куди головний герой прилітає як учасник експедиційної місії. Екосистема незвіданого світу виявляється несумісною з людиною, і тут з'являється перша нова геймплейна особливість - генна інженерія.

Гравець зможе вивчати флору і фауну планети сканером, як і в минулих частинах, але тепер це приноситиме практичну користь. Схоже, можна буде покращувати героя шляхом вживлення в нього сторонніх генів.

Сама нова планета зроблена за лекалами 4546B з першої частини. У трейлері можна помітити коралові плато, підводні скелі, але також і бездонні глибини, з левіафанами, що населяють їх.

Розробники обіцяють оновити систему будівництва. Тепер можна буде створювати більш просунутий транспорт і підводні бази.

Як видно з того ж трейлера, у грі знову не буде атмосфери тотальної самотності з першої частини, сиквел буде більше схожий на аддон Below Zero, який додав до гри більше сюжету і персонажів, але в другій частині розробники пішли ще далі.

Найнезвичайнішим нововведенням у сиквелі стане кооператив до трьох осіб. Для першої Subnautica колись робили мод, який давав змогу проходити гру з другом, Unknown Worlds розширили цю концепцію і додадуть її в новий проєкт.

Subnautica 2 вийде в ранній доступ у 2025 році. У гри вже є сторінка в Steam.

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про велике оновлення в ще одному інді-феномені, який зараз перебуває в ранньому доступі. Hades 2 отримала оновлення з новим регіоном, зброєю і компаньйонами. Також був трохи перероблений баланс і, зрозуміло, виправлені баги та помилки.

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