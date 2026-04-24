Маловідомий інді-проєкт очолив список найбільш високо оцінених ігор 2026 року

Маловідома пригодницька гра, натхненна What Remains of Edith Finch та аніме-фільмами Макото Сінкая, несподівано вийшла в лідери 2026 року за оцінками критиків – і обійшла навіть найобговорюваніші AAA-релізи. На це звернув увагу портал The Gamer.

OPUS: Prism Peak, що вийшла 16 квітня, очолює список найбільш високо оцінених релізів року на агрегаторі OpenCritic. Середній рейтинг проєкту становить 90 балів на основі 23 рецензій, причому 96% критиків рекомендують гру. Це вище, ніж у Resident Evil Requiem і Pokopia.

Також новинка обійшла інші високооцінені, але менш помітні релізи на кшталт Hermit & Pig і Mewgenics.

Opus: Prism Peak – це атмосферна пригода, в центрі якої знаходиться втомлений від життя фотограф. Головний герой опиняється в загадковому світі та намагається знайти дорогу додому, використовуючи свої навички зйомки.

За сюжетом він подорожує не сам – його супроводжує маленька дівчинка, яка втратила пам'ять, і разом їм доведеться розібратися в тому, що відбувається, та знайти шлях назад. Критики хвалять гру за глибокий емоційний сюжет, чудовий візуальний стиль (3D-аніме) та атмосферний саундтрек.

OPUS: Prism Peak доступна тільки на ПК та Nintendo Switch 2. В українському Steam гра продається за 477 грн.

