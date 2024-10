Цей місяць порадує нас ремейком Silent Hill 2 і новою частиною в серії Dragon Age

Жовтень обіцяє стати насиченим місяцем для геймерів. Розробники з усього світу готують до випуску безліч цікавих проєктів, які здатні здивувати як шанувальників відомих серій, так і любителів нових оригінальних ігор. Цього місяця на нас чекають продовження культових франшиз, довгоочікувані ремейки та абсолютно нові історії, готові затягнути нас у свої унікальні світи. Представляємо вашій увазі найочікуваніші релізи жовтня 2024 року.

Silent Hill 2 Remake - 8 жовтня

Ремейк легендарного хоррора Silent Hill 2 від студії Bloober Team. Оновлена версія обіцяє сучасну графіку, перероблений геймплей і збереження атмосфери оригіналу. Гравці знову поринуть у таємниче місто Сайлент Гілл, щоб разом із головним героєм Джеймсом Сандерлендом розгадати похмурі таємниці свого минулого.

Платформи: PlayStation 5, PC

Diablo IV: Vessel of Hatred - 8 жовтня

Після успішного запуску Diablo IV фанати з нетерпінням чекають доповнення Vessel of Hatred. Нове DLC проллє світло на долю Мефісто, також з'являться нові локації, класи персонажів і епічні битви з босами.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Metaphor: ReFantazio - 11 жовтня

Нове RPG від творців серії Persona, Metaphor: ReFantazio, обіцяє захопливий світ фентезі з глибоким сюжетом і унікальними персонажами. Гра вже привернула увагу завдяки своєму художньому стилю та інтригуючим трейлерам, обіцяючи поєднання традиційної рольової гри з інноваційними механіками.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Neva - 15 жовтня

Від творців емоційної пригоди GRIS приходить Neva - історія про дружбу і втрату в прекрасному, але небезпечному світі. Гравцям належить супроводжувати молоду дівчину та її вірного супутника через захопливі й іноді страшні пейзажі, стикаючись із випробуваннями та долаючи внутрішні конфлікти.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

A Quiet Place: The Road Ahead - 17 жовтня

A Quiet Place: The Road Ahead - ігровий спін-офф кінофраншизи "Тихе Місце". Планету захопили сліпі монстри, які реагують на звуки. У центрі сюжету опиняється дівчина Алекс, яка виживає в цьому світі разом зі своїм хлопцем Мартіном. У якийсь момент Алекс дізнається, що вона вагітна, ця обставина ще більше ускладнює життя дівчини в тихому, але небезпечному місці.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Call of Duty: Black Ops 6 - 25 жовтня

Дія гри відбувається на початку 1990-х років, під час розпаду СРСР і закінчення холодної війни, коли в США зростає недовіра до уряду. Головним героєм знову стане Френк Вудс, якого покажуть з нового боку після важких подій попередніх частин серії.

Платформи: PC, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S

Factorio: Space Age - 21 жовтня

Масштабне доповнення Space Age до стратегії Factorio обіцяє розширити горизонти гри, додавши космічні технології та можливості побудови заводів у відкритому космосі. Гравці зможуть досліджувати нові планети і зіткнутися з новими логістичними викликами.

Платформи: PC

Sonic X Shadow Generations - 24 жовтня

Перевидання Sonic Generations 2011 року випуску. Гра пропонує нову сюжетну кампанію за їжака Шедоу.

Платформи: PC, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Batman: Arkham Shadows - 22 жовтня

Нова гра серії Batman: Arkham під назвою Arkham Shadows буде VR спін-оффом. Сюжетно Batman Arkham Shadows розгортається між Batman Arkham Origins і Batman Arkham Asylum. У грі з'явиться молода Харлі Квінн, ще до свого перетворення на лиходія, а також уже звичні Джим Гордон і Харві Дент.

Платформи: Meta Quest 3

No More Room in Hell 2 - 22 жовтня

Продовження кооперативного зомбі-шутера No More Room in Hell. Гра обіцяє ще більш напружений геймплей, поліпшену графіку і нові режими, зберігаючи атмосферу виживання у світі, охопленому апокаліпсисом. Гра почне свій шлях у ранньому доступі.

Платформи: PC

Alan Wake II: The Lake House - 22 жовтня

Сюжетне доповнення для Alan Wake 2, яке зв'яже всесвіт відомого письменника з Найстарішим Будинком із Control.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Life is Strange: Double Exposure - 29 жовтня

Нова гра в серії Life is Strange під назвою Double Exposure продовжить історію Макс Колдфілд. Шанувальники серії сподіваються на ще одну емоційну та глибоку історію.

Платформи: PC, Playstation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Shadows of the Damned: Hella Remastered - 31 жовтня

Ремастер екшену Shadows of the Damned, креативним продюсером проєкту виступив Шінджі Мікамі, творець серії Resident Evil. Гра обіцяє оновлену графіку, поліпшений ігровий процес і повернення харизматичного головного героя Гарсії Хотспура.

Платформи: PC, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Dragon Age: The Veilguard - 31 жовтня

Dragon Age: The Veilguard стане четвертою частиною в серії та продовжить події Inquisition. Bioware як завжди обіцяє масштабну рольову гру з безліччю складних моральних виборів. Цього разу події розгорнуться в Північному Тедасі, а під управління гравця потрапить герой на ім'я Рук.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Нагадаємо, що нещодавно ми склали топ найкращих ігор для слабких комп'ютерів. До списку потрапило багато легендарних проєктів, які потрібно спробувати кожному.

