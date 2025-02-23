AMD фактично окупувала флагманські позиції, тоді як Intel переорієнтувалася на бюджетний сегмент.

Редакція авторитетного ресурсу PC Gamer назвала найвдаліші процесори для ігор, які можна купити прямо зараз. У редакції вийшов невеликий список із п'яти чипсетів.

У 2025 році AMD фактично окупувала сегмент дорогих і середньобюджетних чипів, тоді як Intel пропонує оптимальне бюджетне рішення, незважаючи на минулі складнощі.

Найкращий ігровий процесор – AMD Ryzen 7 9800X3D. Завдяки збільшеному кешу і підтримці розгону, процесор забезпечує до 20% приросту FPS в AAA-тайтлах, якщо порівнювати з конкурентами. "Ми очікували, що він буде хорошим, але не думали, що настільки", – кажуть у PC Gamer.

AMD Ryzen 7 9800X3D. Завдяки збільшеному кешу і підтримці розгону, процесор забезпечує до 20% приросту FPS в AAA-тайтлах, якщо порівнювати з конкурентами. "Ми очікували, що він буде хорошим, але не думали, що настільки", – кажуть у PC Gamer. Найкращий бюджетний процесор – Intel Core i5 13400F. Це потужний чип з чудовою продуктивністю для економних геймерів. Він також хороший у робочих завданнях, демонструє чудову однопотокову і багатопотокову продуктивність.

Intel Core i5 13400F. Це потужний чип з чудовою продуктивністю для економних геймерів. Він також хороший у робочих завданнях, демонструє чудову однопотокову і багатопотокову продуктивність. Золота середина – AMD Ryzen 7 9700X. Він споживає менше енергії і працює набагато тихіше, ніж попередні, при цьому зберігаючи високий fps в іграх в 1440p. А ще AMD часто пропонує цей CPU зі знижками.

AMD Ryzen 7 9700X. Він споживає менше енергії і працює набагато тихіше, ніж попередні, при цьому зберігаючи високий fps в іграх в 1440p. А ще AMD часто пропонує цей CPU зі знижками. Апгрейд для старих систем – AMD Ryzen 7 5800X3D. Ця модель подарує друге життя старому ПК на платформі AM4, яке вже не оновлюється. З ним навіть GeForce GTX 1080 Ti "оживає", видаючи 60+ fps у Cyberpunk 2077 на високих налаштуваннях.

AMD Ryzen 7 5800X3D. Ця модель подарує друге життя старому ПК на платформі AM4, яке вже не оновлюється. З ним навіть GeForce GTX 1080 Ti "оживає", видаючи 60+ fps у Cyberpunk 2077 на високих налаштуваннях. Найкраща інтегрована графіка – Ryzen 7 8700G. Збалансований APU, який здатний кинути виклик відеокартам початкового рівня, тобто вам, скоріш за все, навіть не знадобиться відеокарта для ігор з роздільною здатністю 1080p.

Відео дня

Тим часом AMD готує до випуску Ryzen 9 9950X3D і Ryzen 9 9900X3D. У компанії їх називають "найкращими процесорами для геймерів і контентмейкерів". Реліз – у березні, приблизно в той самий час, що і перші відеокарти Radeon RX 9000-ї серії.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стають дедалі популярнішими.

Вас також можуть зацікавити новини: