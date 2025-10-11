На жаль, з України виграти відеокарти не вийде.

NVIDIA запустила розіграш на честь GeForce Day, в якому на кону відразу дві відеокарти GeForce RTX 5080 Founders Edition з автографом генерального директора компанії Дженсена Хуанга.

Як повідомляється в офіційних соцмережах NVIDIA, розіграш триватиме з 10 до 13 жовтня. Брати участь можна на будь-якій із платформ: X (Twitter), Instagram, Facebook, Reddit, TikTok або Discord. Щоб потрапити до списку претендентів, потрібно просто залишити коментар "GeForce Day" під постом. Переможців виберуть випадковим чином, і в них буде 48 годин, щоб підтвердити отримання призу.

Але, на жаль, є один неприємний нюанс: для участі в конкурсі потрібно бути жителем однієї з країн, представлених на сайті NVIDIA. України серед них немає, але є Німеччина, Франція, Чехія та інші.

Відео дня

Кожна з відеокарт, що беруть участь у розіграші, - колекційне видання RTX 5080 Founders Edition вартістю в тисячу доларів. Пристрій оснащений 10 752 ядрами CUDA і 16 ГБ пам'яті GDDR7 з пропускною спроможністю 30 Гбіт/с - цього вистачає, щоб запускати сучасні ігри на максимальних налаштуваннях навіть у 4K.

Раніше ми розповідали, що у невдалого гравця згоріла вже друга RTX 5090 за останні 2 місяці. В обох випадках проблема крилася в кабелях живлення карти.

Вас також можуть зацікавити новини: