Рейтинг формувався за популярністю серед власників портативної консолі.

Valve опублікувала список найпопулярніших ігор для Steam Deck за другий рік існування своєї хітової консолі – у період з березня 2023 року по березень 2024 року. Топ включає 100 тайтлів, серед яких є як гучні блокбастери, так і інді-хіти.

Найпопулярнішою грою на Steam Deck за останній рік стала Baldur's Gate III, рольова новинка від Larian Studios, яка отримала офіційну українську локалізацію. Гра чудово виглядає і працює на портативному ПК.

До трійки лідерів також увійшли інді-тайтли Vampire Survivors і Dave the Diver, тоді як Hogwarts Legacy, що полюбилася низці геймерів, і яка стала найбільш продаваним релізом 2023 року, посіла четверту позицію рейтингу. Усі вони зараз продаються зі знижкою в рамках весняного розпродажу.

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Цікаво, хоч з моменту виходу Palworld минуло менш як два місяці, "покемони з гарматами" змогли потрапити до топ-10 тайтлів. Також до десятки лідерів увійшли Elden Ring, Cyberpunk 2077, Stardew Valley і дві гри Rockstar Games – Grand Theft Auto 5 і Red Dead Redemption 2.

Відзначимо також деякі інші ігри в топі: Hades (11 місце), Skyrim (13 місце), "Відьмак 3: Дике Полювання" (14 місце), Marvel's Spider-Man Remastered (21 місце), Fallout 4 (23 місце), ремейк Resident Evil 4 (27 місце), Starfield (47 місце). А повний список ви можете подивитися тут.

Steam Deck 2: коли вийде нова хітова консоль Valve

Згідно з наявною на сьогодні інформацією, виходу нової консолі від Valve доведеться чекати до осені 2026 року. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і новий Xbox.

Повідомляється, що Steam Deck 2 отримає OLED-дисплей із роздільною здатністю 900p і частотою 90 Гц - в оригінальної моделі, нагадаємо, LCD-екран і роздільна здатність 720р. Також варто чекати поліпшень за яскравістю порівняно з оригіналом. Ціна не називається, але вона точно буде вищою порівняно з першою версією ($399) через потужніше залізо.

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