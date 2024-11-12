Крім кольору корпусу та аксесуарів, приставка нічим не відрізняється від звичайного Steam Deck OLED.

У листопаді 2023 року компанія Valve випустила оновлену версію популярної портативної консолі Steam Deck з OLED-екраном 90 Гц. Екран став яскравішим, чіп – продуктивнішим, батарея – більшою. Тепер же Valve представляє ще одне оновлення: лімітовану версію Steam Deck OLED у білому кольорі.

Пристрій отримав підзаголовок Limited Edition White, а його головною фішкою став білий колір корпусу – раніше всі портативні ПК Valve випускалися виключно в чорному форматі. У технічному плані модель нічим не відрізняється від звичайного Steam Deck OLED.

Білий Steam Deck OLED надійде в продаж 18 листопада за ціною $679 (~28 000 грн), що на 30 доларів дорожче за звичайний Steam Deck OLED на 1 ТБ.

Щоб боротися з перекупами, Valve продаватиме не більше однієї лімітованої Steam Deck OLED на руки, а також вимагатиме наявність хоча б однієї гри на акаунті Steam, купленої до листопада 2024 року. Крім того, у покупців не повинно бути обмежень і блокувань на акаунті, щоб він міг придбати девайс прямо в магазині Valve.

Лімітований Steam Deck OLED у білому кольорі

Що стосується повноцінної Steam Deck 2, то приставка навряд чи вийде найближчим часом. Якщо вірити витоку, реліз другої версії заплановано на осінь-зиму 2026 року. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і, можливо, портативний Xbox.

Перевірений інсайдер повідомляє, що Sony і AMD теж об'єдналися для створення нової портативної ігрової консолі. Причому це буде не просто гаджет для тих, хто ностальгує. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

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