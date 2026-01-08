Через дефіцит пам'яті Nvidia поверне у продаж відеокарти 5-річної давності

GeForce RTX 3060 досі користується великою популярністю завдяки балансу ціни та продуктивності.

Nvidia планує відновити виробництво відеокарт GeForce RTX 3060 з 8 ГБ відеопам'яті вже в першому кварталі 2026 року. Таким чином компанія збирається вирішити проблему дефіциту відеокарт через подорожчання чіпів пам'яті, пише портал ITHome.

Раніше чутки про відновлення виробництва вже з'являлися у мережі, але тоді не уточнювалося, про яку конфігурацію йдеться. RTX 3060 виходила в двох версіях – з 8 і 12 ГБ відеопам'яті, і, згідно зі свіжими даними, мова йде саме про молодшу версію.

Відзначається, що NVIDIA надасть тільки чіпи GPU, а партнерам доведеться докуповувати GDDR6-пам'ять самостійно. GeForce RTX 3060 була представлена в 2021 році і все ще залишається найпопулярнішою відеокартою у користувачів Steam. Її виробництво припинили влітку 2024 року.

Масове виробництво RTX 3060 з 8 ГБ пам'яті почнеться в першому кварталі 2026 року, але перші обмежені партії можуть з'явитися в продажу вже до кінця січня. Ціни, як очікується, залишаться на колишньому рівні – в районі 300 доларів.

Раніше також стало відомо, що через дефіцит пам'яті AMD розглядає можливість повернути на ринок процесори Ryzen 5000 для платформи AM4. Це дозволить власникам старих збірок "прокачати" свій ПК без великих витрат на зміну платформи.

На тлі глобального дефіциту DRAM, що виник через гонку ШІ, відеокарти нового покоління NVIDIA і AMD можуть затриматися до 2028 року. А лінійка GeForce RTX 50 SUPER може і зовсім не вийти.

Нагадаємо, на виставці CES 2026 NVIDIA представила DLSS 4.5. Нова версія апскейлера видає вищу якість і більше fps при меншій кількості артефактів.

