Керівництво американського відеохостингу прийняло рішення зняти обмеження з його каналу. Раніше його заблокували через скандал зі штурмом Капітолію.

У п'ятницю, 17 березня, керівництво найбільшого американського відеохостингу YouTube вирішило зняти "санкції" з колишнього президента США Дональда Трампа. Нагадаємо, що таку ініціативу також проявили в Meta.

Там повідомили, що зняли обмеження з його особистого каналу на сайті, а також відновили доступ до колишнього контенту, який публікував політик. Про це йдеться в офіційній заяві компанії в Twitter.

В YouTube пояснили відповідне рішення майбутньою президентською кампанією, в якій бере участь Трамп.

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"Ми ретельно оцінили зберігається ризик насильства в реальному світі, врівноважуючи шанси виборців почути в рівній мірі основних національних кандидатів напередодні виборів", - відзначили там.

Також "позитивне" рішення щодо Трампа прокоментував віце-президент YouTube з громадської політики Леслі Міллера, повідомив портал Axios. Він зазначив, що на канал Трампа все ще поширюються правила відеохостингу, як і на будь-який інший.

Зазначимо, що відеохостинг наклав обмеження на особистий канал Трампа в січні 2021 року, буквально через кілька днів після скандалу, пов'язаного зі штурмом Капітолія прихильниками екс-президента.

Трамп оголосив про участь у президентських виборах 2024-го року

Нагадаємо, що наступні вибори президента США повинні відбудуться в 2024 році. На даний момент ряд американських політиків вже подав заявки на участь у президентській кампанії. Зокрема, колишній дипломат часів першого президентства Трампа Ніккі Хейлі.

Сам Трамп, на зло чинному лідеру США Джо Байдену, якому він поступився в рамках останнього голосування за пост президента Америки, також оголосив про своє бажання балотуватися.

Тоді на це відреагував сам Байден, опублікувавши ролик про "досягнення" Трампа в ролі лідера США.

Також нещодавно колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив занепокоєння у зв'язку проросійськими поглядами Трампа на війну в Україні. Він заявив, що у разі перемоги Трампа на виборах - це буде поганою новиною для України.

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