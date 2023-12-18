Найпотужніше залізо, низка геймерських фіч і "плоский" дизайн за ціною від 649 євро.

Буквально місяць тому бренд Nubia представила новий ігровий смартфон Red Magic 9 Pro – пристрій отримав унікальний дизайн, низку геймерських фіч та найпотужніше залізо. Тепер флагман-рекордсмен офіційно представлений за межами Китаю.

Що цікаво, ціни на глобальну версію не сильно вище, ніж в Китаї: 649 євро (~26 500 грн) за версію на 12/256 ГБ. Найтоповіша модель з 16 ГБ ОЗУ та накопичувачем 512 ГБ обійдеться в 799 євро (~32 500 грн). У продажу в Європі та інших країнах смартфон з'явиться з 3 січня, повідомляє GSMArena.

Red Magic 9 Pro – чим він хороший

Відразу після китайського анонсу смартфон посів перше місце у рейтингу AnTuTu за потужністю. Він оснащується найактуальнішим процесором Snapdragon 8 Gen 3 з активною системою охолодження.

Разом з флагманським процесором девайс отримав величезну батарею місткістю 6500 мАг, яка підтримує швидку зарядку на 80 Вт.

Ще одна особливість – унікальний дизайн без виступаючої камери і з повністю плоскою задньою кришкою. А об'єктиви інтегровано в заднє захисне скло.

Відео дня

Спереду у Red Magic 9 Pro дисплей з симетричними рамками і вбудованою фронталкой на 16 мегапікселів. Набір тильних камер включає основний датчик на 50 Мп, ширік 50 Мп і макро 2 Мп.

З інших "фішок" – сенсорні тригери на бічній грані корпусу, NFC-модуль, 3,5-мм роз'єм для навушників, стереодинаміки, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 та 5G. З коробки телефон працює на базі Android 14 з фірмовою оболонкою RedMagic OS 9.0.

Red Magic 9 Pro буде носити звання "найпотужнішого" смартфона в світі до виходу OnePlus 12 на глобальному ринку. Тести показали, що цей флагман, який теж працює на Snapdragon 8 Gen 3, набирає в бенчмарку AnTuTu рекордні 2,3 млн очок.

А вже наступного місяця відбудеться презентація наступного покоління флагманів Samsung. Незважаючи на низку поліпшень, зокрема супутниковий зв'язок, всі три моделі коштуватимуть стільки ж, скільки і Galaxy S23.

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