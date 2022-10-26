Найчастіше пристрої виходять з ладу через падіння та фізичний вплив, але часом трапляються досить курйозні ситуації.

Аналітики з Secure Data Recovery опитали понад двоє тисяч американців, щоб дізнатися, як вони зламали свої ноутбуки та телефони.

Виявилося, що найчастіше електроніка виходить з ладу після падіння і фізичного впливу. Також користувачі розкрили, якими найкурйознішими способами вони випадково ламали свої гаджети.

Серед опитаних з поломками ноутбука стикалися 38% користувачів. Найчастіше пристрої виходять з ладу через падіння (46%), проливання напоїв (33%) і потрапила всередину їжі (30%). П'ята частина опитаних хоча б раз ламала екран, а у 35% з різних причин вмирав акумулятор.

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Що стосується вартості ремонту, за своє життя американці витрачають в середньому $534 на лагодження ноутбуків. При цьому найчастіше поломки ремонтуються по гарантії й тільки 37% американців оплачують ремонт зі своєї кишені.

Своєю чергою, у смартфонів найбільш проблемним місцем очікувано виявився екран: його мінімум один раз на кожному пристрої ламали 75% опитаних. Найпопулярніша причина поломки – падіння на тверду поверхню (46%) і заливання рідинами (43%).

Взагалі, потрапляння вологи в телефон – звичайне явище. Щоб висушити його, 44 відсотків опитаних кладуть смартфон в рис і тільки в 60% випадків їм це вдавалося. Ще один цікавий факт – 23% американців хоча б раз впускали свій телефон в унітаз.

Згідно з опитуванням, американці за своє життя в середньому витрачають 617 доларів на ремонт смартфонів. При цьому більшість опитаних (59%) платять за поломку телефону зі своєї кишені, оскільки у них немає гарантії.

Бонусом автори поділилися найсмішнішими причинами поломок:

прибираючи сніг, впустив телефон і випадково вдарив його лопатою;

чхнувши, впустив телефон з балкона;

пішов у басейн, забув витягнути з кишені плавальних шортів і плавав з ним;

запік в духовці;

виправ в пральній машині;

морська свинка помочилася на клавіатуру ноутбука і в результаті зламався жорсткий диск;

на руку сів жук і від переляку кинув смартфон на землю;

впустив смартфон в банку зі сметаною, залив динаміки й порт зарядки;

дитина вирішила, що смартфон хоче пити.

До речі якщо ви тільки що оновилися новеньким Android-смартфоном, рекомендуємо приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційна система від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєння в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування пристроєм. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

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