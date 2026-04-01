Gmail більше не прив'язаний назавжди: Google тестує функцію перейменування пошти

Частина користувачів отримала можливість редагувати адресу, не втрачаючи доступу до старого поштового ящика та даних, що зберігаються в ньому.

Компанія Google почала тестувати можливість зміни адреси електронної пошти в Gmail – функцію, на яку багато користувачів чекали кілька років. Наразі нововведення доступне обмеженій кількості користувачів у США і запущено в тестовому режимі, повідомили в Google.

Раніше користувачі Gmail не могли змінити свою адресу – єдиним варіантом було створення нового облікового запису. Тепер же частина користувачів отримала можливість редагувати адресу, не втрачаючи доступ до старої пошти та даних, що зберігаються в ній. Йдеться про зміну частини адреси до "@gmail.com", що раніше було неможливо без повної міграції на новий обліковий запис.

Незважаючи на довгоочікуваність функції, вона поки що працює з низкою обмежень: доступна лише в США, надається не всім користувачам, перебуває на стадії тестування. Крім того, корпорація не уточнює, чи зможуть користувачі обирати будь-яку вільну адресу, чи діятимуть додаткові обмеження.

Користувачі, які створювали пошту багато років тому, часто стикалися з необхідністю заводити новий обліковий запис для роботи, переносити дані вручну, повідомляти особисті контакти про зміну адреси. А нова функція потенційно здатна вирішити цю проблему, зазначили в компанії.

У Google поки не повідомляють, коли ця можливість стане доступною для всіх користувачів по всьому світу. Але якщо тестування виявиться успішним, функція може бути розширена й на інші регіони, підсумували в Google.

Експерименти Google з роботою з поштою

Це не перший подібний експеримент корпорації Google щодо роботи з поштою. Раніше Google почала тестувати довгоочікувану функцію серед користувачів Gmail, завдяки якій можна змінити невдалу адресу електронної пошти на будь-яку іншу вільну на тому ж домені. У січні кнопка "Змінити" почала з’являтися в налаштуваннях акаунтів по всьому світу. Однак широкого поширення функція не набула, оскільки була тестовою.

Також у січні Google офіційно оголосила про запуск епохи штучного інтелекту в пошті Gmail. Корпорація почала впроваджувати в поштовий сервіс набір інструментів на базі Gemini 3. ШІ виконуватиме функції "розумного асистента", сортуючи електронні листи та, за необхідності, створюючи відповіді на них від імені користувача. Це, на думку розробників, дозволить позбавити мільйони людей від завалених inbox’ів. Однак питання конфіденційності поки що до кінця не розкрито.

