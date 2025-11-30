Оновлення відбувається поступово, тому нова функція доступна поки що не всім.

Google почала розгортати оновлену навігацію в Google Maps з інтеграцією Gemini - голосового помічника, який приходить на заміну Google Assistant.

Як повідомляє 9to5Google, тепер під час поїздок можна керувати навігацією і запитувати інформацію в більш розмовному режимі, не відволікаючись від дороги.

Звичний мікрофон Google Assistant у правому верхньому кутку карти замінено значком Gemini. Помічник можна викликати натисканням на іконку або просто голосовим "Окей Google".

Gemini відповідає за навігацію, пошук місць і уточнювальні запитання за маршрутом, наприклад, підкаже наступну розв'язку, уточнить погоду в місці призначення або знайде кафе на шляху.

Можна просити показати альтернативні маршрути, зупинити навігацію, додати проміжну точку або уточнити час роботи закладу. Система також повідомляє про дорожні події на кшталт заторів, ремонту або аварій.

Помічник став помітно гнучкішим у пошуку, тепер можна формулювати запит "по-людськи", наприклад: "Знайди кафе біля мого маршруту, де є тірамісу".

Крім того, Gemini вміє працювати з Gmail і календарем, наприклад, коротко переказати лист або створити подію, поки користувач перебуває за кермом. Підтримуються і базові команди на кшталт дзвінків і запуску музики через Spotify.

Оновлення поширюється поступово, тому функція з'явиться не у всіх одночасно.

