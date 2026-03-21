Google постійно підслуховує ваші розмови: як це вимкнути

Функцію радять деактивувати.

Сучасні цифрові помічники стали невіднятною частиною нашого побуту, допомагаючи дізнаватися прогноз погоди чи встановлювати нагадування. Проте за таку зручність часто доводиться платити власною конфіденційністю, адже пристрої здатні фіксувати звуки навколо себе без вашої прямої згоди, пише видання Blikk.

Більшість сучасних телефонів мають вбудованого голосового помічника - зокрема Google Assistant. Щоб реагувати на команди миттєво, пристрій постійно "прислухається" до навколишніх звуків і чекає на спеціальні фрази активації.

Хоча розробники запевняють, що запис починається лише після "кодового слова", ЗМІ акцентує на тому, що система не є ідеальною. Сторонні шуми або схожі за звучанням фрази можуть помилково активувати запис, і тоді ваші приватні розмови потрапляють на сервери компанії.

Як вимкнути цю функцію

Функція "Голосова та аудіоактивність" зазвичай має бути вимкнена, проте користувачі часто активують її випадково під час першого налаштування телефону, просто не читаючи довгі умови використання.

Щоб перевірити, чи увімкнена ця функція на вашому телефоні, потрібно:

Відкрити "Налаштування" на телефоні

Перейти до розділу Google,

Вибрати вкладку "Дані та конфіденційність"

У пункті "Історія додатків і веб-пошуку" слід знайти поле "Включити аудіо та аудіоактивність" і просто зняти там галочку

Щоб видалити вже збережені записи, можна скористатися сторінкою "Моя активність" або дати відповідну голосову команду асистенту ще до його вимкнення.

Технології під контролем

Раніше УНІАН писав про добірку з 5 обов’язкових додатків для Android, які зроблять смартфон більш функціональним та зручним у повсякденному житті з урахуванням технологій 2026 року. Серед них є інструменти для швидкої передачі файлів, менеджер паролів, зручний список покупок, потужний музичний плеєр і застосунок для відстеження сну. Такі програми допомагають краще організувати повсякденні задачі і підвищити безпеку даних.

Додамо, що вийшло свіже оновлення для Windows 11 – патч KB5079473, яке у частини користувачів спричинило серйозні збої в роботі комп’ютерів. Після встановлення апдейта деякі ПК переставали коректно завантажуватися або працювали з помилками. Фахівці радять тимчасово не встановлювати це оновлення або перевіряти систему перед інсталяцією.

Вас також можуть зацікавити новини: