Будьте обережні: свіже оновлення Windows 11 масово 'ламає' комп’ютери

Користувачі повідомляють про зависання, "екрани смерті", постійні перезавантаження та проблеми із запуском окремих програм.

Користувачі Windows 11 почали масово скаржитися на проблеми після встановлення березневого накопичувального оновлення KB5079473. Користувачі повідомляють про довільні зависання та перезавантаження ПК, звернули увагу в Neowin.

Оновлення поширюється для версій Windows 11 24H2 і 25H2, але вже в перші дні після випуску з'явилися повідомлення про серйозні збої. Деякі користувачі стверджують, що встановлення оновлення завершується помилкою, і система повертається до попередньої версії після перезавантаження.

Крім проблем з установкою, частина користувачів зіткнулася з нестабільною роботою системи. Повідомляється про зависання комп'ютера, раптові перезавантаження і навіть "сині екрани смерті" (BSOD). В окремих випадках пристрій може повністю зависнути, і єдиним способом відновити роботу залишається примусове перезавантаження.

Відео дня

Примітно, що це оновлення спровокувало й інші серйозні баги в роботі Windows 11. Так, у великої кількості користувачів після встановлення оновлення перестали запускатися Office та Outlook, а також виникли проблеми з командним рядком і функцією створення знімка екрана. При цьому в розділі "Відомі проблеми" на сторінці KB5079473 все ще зазначено, що таких немає.

Експерти зазначають, що подібні ситуації нерідко виникають після великих накопичувальних оновлень Windows. У таких випадках користувачам зазвичай рекомендують тимчасово видалити проблемний патч і дочекатися виправленої версії.

Нагадаємо, у лютому 2026 року частка Windows 11 зросла з 62,4% до 72,5%, встановивши новий рекорд популярності. Windows 10, офіційна підтримка якої завершилася в жовтні минулого року, користуються лише 26,45% користувачів.

Як УНІАН уже писав, Microsoft не випускатиме Windows 12 у 2026 році. Корпорація зосереджена на вдосконаленні Windows 11 та усуненні поточних проблем.

