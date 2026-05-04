Новий баг YouTube 'з’їдає' 100% потужності процесора: як це виправити

Ця проблема стосується не лише Chrome, а й інших популярних браузерів, зокрема Microsoft Edge, Mozilla Firefox та Brave.

Користувачі YouTube по всьому світу зіткнулися з серйозним технічним багом, який "з’їдає" гігабайти оперативної пам'яті та завантажує процесор на 100%. Як пgвідомляє Tom's Hardware, проблема зачіпає практично всі сучасні браузери, включаючи Firefox, Brave, Microsoft Edge та Chrome.

Після численних скарг користувачів різних браузерів сторонні розробники з'ясували, що причина криється в інтерфейсі YouTube. Мова про панель кнопок під відео (лайк, дизлайк, поділитися тощо), яка динамічно підлаштовується під ширину екрана.

Механізм роботи виглядає наступним чином: коли кнопки не вміщаються в рядок, система приховує частину елементів, щоб звільнити місце. Коли "зайва" кнопка зникає, YouTube отримує команду повернути її назад, оскільки вільного місця стало достатньо. Після чого цикл може тривати нескінченно аж до повного зависання системи.

Відео дня

Така поведінка, судячи зі скріншотів у мережі, може споживати понад 7 гігабайтів ОЗУ при одночасному максимальному завантаженні процесорних ядер. При цьому в деяких випадках система майже повністю перестає реагувати.

Офіційного вирішення проблеми поки немає, але ентузіасти вже знайшли тимчасове рішення. За допомогою блокувальників контенту (наприклад, uBlock Origin) можна приховати блок кнопок повністю, додавши фільтр [www.youtube.com](https://www.youtube.com)###menu.

Нагадаємо, напередодні YouTube зробив режим "картинка в картинці" безкоштовним для всіх користувачів. В останні роки ця функція була доступна лише з Premium-підпискою. Також відеохостинг дозволив вимкнути шортси назавжди.

УНІАН розповідав, чи варто приймати або відхиляти файли cookies на сайтах. Цей банер став звичною частиною інтернету, але багато хто досі не розуміє, що саме стоїть за цим вибором і як він впливає на конфіденційність.

Вас також можуть зацікавити новини: