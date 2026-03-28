Користувачів Samsung Galaxy закликали терміново оновити прошивку смартфонів

Компанія Samsung випустила критично важливе оновлення програмного забезпечення для смартфонів Galaxy, яке виправляє 65 вразливостей. З них 60 – пов'язані з вразливостями системи Android, а решта 5 стосуються безпосередньо пристроїв Samsung.

Традиційно такі оновлення не додають нових функцій чи прихованих можливостей, але покращують роботу та захист пристроїв, тому не варто зволікати з їхньою інсталяцією.

Оновлення вийшло у другій половині місяця, починаючи з серії Galaxy S25, і вже охоплює десятки пристроїв, включаючи флагмани та моделі середнього класу, пише Gizmochina.

Відео дня

Які пристрої отримали оновлення:

Серія Galaxy S

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge / S25 FE

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE

Серія Galaxy Z

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7 / Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

Серія Galaxy A

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Щоб отримати оновлення, просто виконайте звичайні дії: відкрийте "Налаштування", перейдіть до розділу "Система" → "Оновлення ПЗ" та натисніть на кнопку "Завантажити та встановити".

А вже у квітні-травні вийде велике оновлення One UI 8.5. Серед ключових нововедень – розширені налаштування панелі швидких параметрів, оновлені іконки з легким 3D-ефектом, більш розумний екран блокування, частковий запис екрану та нові функції безпеки.

